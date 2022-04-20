Turgutlu Belediyesinden 1438 metrekarelik kamulaştırma

Turgutlu Belediyesi Derbent Mahallesinde belediye hizmet alanı olarak kullanılacak olan alanın kamulaştırmasını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi geçtiğimiz günlerde Çepnibektaş Mahallesinde gerçekleştirdiği kamulaştırmanın ardından Derbent Mahallesinde 1438 metrekarelik alanın kamulaştırmasını yaparak yeni bir mülk daha kazandırmış oldu. Başkan Çetin Akın, söz konusu alanın tapusunu Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt’a teslim etti.

Turgutlu Belediyesinin geçmiş dönemlerde bugünkü değeri 300 milyon TL’nin üzerinde olan 219 mülkü satıldı. Başkan Çetin Akın’ın göreve geldiği üç yıllık süre içerisinde altı adet kamulaştırma yapılarak Turgutlu Belediyesine yeni alanlar kazandırılmış oldu ve belediyeye ait hiçbir taşınmaz satılmadı. Turgutlu Belediyesi tarafından 2020 yılında Mustafa Kemal Mahallesinde, Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin temelinin atıldığı 2052 metrekarelik alanda, 2021 yılında Cuma Pazarı projesi alanında, 2022 yılında ise Çepnibektaş ve Derbent Mahalleleri ile Çepnidere, Musacalı Mahallelerinde kamulaştırma yapıldı.

Derbent Mahallesinde 1438 metrekarelik alanın kamulaştırılması hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Bizden önceki dönemde Büyükşehir Kanunu olduktan sonra Turgutlu Belediyesine devredilen yerlerden bir tanesinin önünde duruyoruz. Derbent Mahallemize ait olan bu yer, geçmiş dönemde yeşil alan olmasına rağmen bir vatandaşımıza satılmış. Yerimiz hem yeşil alan hem de yolun içerisinde kalan bir alan. Biz de bunu tespit ettik, vatandaşımızın mağduriyetini dinledik. ‘Turgutlu halkının hiçbir yerini satmayacağız aksine sorunlu olan bütün yerleri kamulaştıracağız. İhtiyaç halinde de belediye hizmet alanı olarak kullanmak üzere tapularını muhtarlarımıza teslim edeceğiz’ sözünü verdiğimiz gibi o sözlerimizden bir tanesini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1438 metrekare alan, kamulaştırması yapılmış, vatandaşımıza ücreti ödenmiş, tertemiz bir tapu haline getirilmiştir. Bundan sonra Turgutlu Belediyesinin hizmetlerinde kullanılacak noktaya gelmiştir. Kamulaştırdığımız 1438 metrekarelik alan, Derbent Mahallemizin malıdır. Bundan sonra hiçbir şekilde satılmayacaktır ve Turgutlu Belediyesi hizmet yapmak istediğinde de kullanılabilecek olan bir alan haline gelmiştir. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt ise, “Başkanımız Çetin Akın’a teşekkür ederim, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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