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Vali Karadeniz, ‘Gıda Kahramanları’ resim sergisi ve ödül törenine katıldı

İHA

Vali Karadeniz, ‘Gıda Kahramanları’ resim sergisi ve ödül törenine katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Gıdanı Koru Farkındalık Oluşturma Projesi” çerçevesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Gıda Kahramanları Resim Sergisi”ni gezdi, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kaybı ve israfına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik “Gıda Kahramanları Resim Yarışması” düzenlendi. Vali Yaşar Karadeniz, yarışmaya katılan öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan sergiyi gezdi. “Gıda İsrafı İle Mücadele Et” temasıyla bu yıl ilk defa düzenlenen resim yarışmasında çocukların hayalleri ortaya koyarak gıda kaybı ve israfına yönelik farkındalık yaratmaları sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan yarışmaya ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri çizdikleri resimler ile yarışmaya katıldı.
Fatih Sergi Salonunda ön değerlendirmeyi geçen 62 resimden oluşan serginin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üretimde ve tarımda yeni tekniklere dair projelerin yanında sosyal içerikli projeler de yürüttüklerini belirterek “'Gıdanı Koru Farkındalık Oluşturma Projesi' çerçevesinde çocuklarımız gıda tüketimi, israf kayıpları, gıdamızı nasıl koruyacakları, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve tarımın değerini öğreniyorlar” dedi.
Vali Yaşar Karadeniz ise konuşmasında “Birçok konuda çocuklarımızın farkındalıkları bizlerden daha yüksek. Biz de bu projeyle aslında çocuklarımızdan istifade ederek büyüklerde farkındalık yaratmayı sağlamaya çalıştık. Özellikle son dönemde gıda bütün dünyanın ana gündem maddesi oldu. Elbette teknolojik gelişmeler önemli ama tüm bunları sürdürebilmenin ana güzergâhının da gıdadan geçtiğini artık hepimiz biliyoruz. Gıda ile ilgili de tarımsal faaliyet olarak üretim artışı ne kadar önemli ise gıda sanayinde gıdanın işlenmesi sürecinde meydana gelebilecek israflar, üretim artıklarının değerlendirilmesi de bir o kadar önemli. Yine gıdanın tüketilmesi aşamasındaki israfın azaltılması önemli” dedi.
Dünyamızın kaynaklarının sınırlı olduğunu ve artan bir nüfusun olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Bu nüfusu da beslemek daha doğrusu dünyada yaşayan her insanın da dünyanın bu imkânından istifade etmesi gerekiyor. Bunu sağlamak ancak gıdamızı korumak, gıda üretiminde ve tüketiminde yaşanan olumsuzlukları gidermeye bağlı” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Yaşar Karadeniz ile protokol üyeleri sergiyi gezdi.
Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından daha sonra ‘Gıda Kahramanları Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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