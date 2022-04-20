Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı

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Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalık alanda mahsur kalan gençler AFAD ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yürüyüş yapan A.K. (18), E.D. (18), İ.Y. (19) ve M.Ü. (18) çıktıkları kayalık bölgede mahsur kaldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 asayiş timi ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda gençler mahsur kaldıkları kayalık alanda bulunarak kurtarıldı.

Sağlık durumlarında sorun bulunmayan 4 genç ailelerine teslim edildi.

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