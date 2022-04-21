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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik iftar sofrasında pazarcıların sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Çelik iftar sofrasında pazarcıların sorunlarını dinledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarihi Kurşunlu Han’da kurulan iftar sofrasında pazarcı esnafını ağırladı. Pazarların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Çelik, bunun için belediyeye olduğu kadar pazarcılar odası ve esnaflarına da görevler düştüğünü söyledi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, iftar sofrasını bu kez pazarcılar için kurdu. Tarihi Kurşunlu Han’da pazar esnafını ağırlayan Başkan Çelik, yeni pazar yeri projeleri hakkında da bilgi verdi. Programın açılış konuşmasını yapan Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, “Rabbim Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız hayırları kabul etsin. Bu organizasyonda bize öncülük eden, destek veren Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik Beye ve emeği geçen personele camiam ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
İftar vesilesiyle pazarcılarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Pazarlar ticaretin kalbi. En çok çeşidin ve en taze ürünün bulunduğu, binlerce insanın aynı anda alışveriş yaptığı yerler. Pazarlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz. Bu noktada belediyelerimize düşen işler var. Daha modern ve güzel pazar yerleri yapmalıyız, ki ciddi bir çabamız var seçildiğimizden beri. Sıkıntımız imar planında bir yer olmamasıydı. Bir yer oluşturduk, tam başlayacaktık mahkeme iptal etti. Şimdi hamdolsun 5 binlik planlar geçti, binlik planlar da onay safhasında. Projemizi odamıza teslim ettik onlar da inceliyorlar. İmar uygulama süreci bitiminde inşaatına başlayacağız. Ama Pazarcılar Odamıza ve esnafımıza düşen görevler de var. Gelen bir müşterinin bir daha gelmesini teşvik edebilmek için nezaketli, saygılı, dürüst çalışmamız lazım” diye konuştu.

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