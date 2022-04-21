Yunusemre Belediyesi işçileriyle iftar sofrasında buluşan Hizmetİş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “İşçilerimiz alın teri kurumadan haklarını alıyorlar. Hiçbir işçimizin belediyeden tek kuruş alacağı yok. Bu da bizim birlik ve beraberliğimizi arttırıyor” dedi.

Hizmetİş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Manisa’da Yunusemre Belediyesi işçileriyle iftar sofrasında bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Programın açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, katılım gösteren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Yenilen iftar yemeği sonrasında konuşan Özdemir, “Birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi Ramazan ayı vesilesiyle pekiştiriyoruz. Siz değerli kardeşlerimiz Yunusemre Belediyesi aracılığıyla hizmet ediyorsunuz. Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla çalışıyorsunuz. Bizler de sizlerle Ramazan ayında böylesi bir iftar sofrasında bir araya gelmek için mücadele ediyoruz. Hem Hakk’a hizmet ediyorsunuz hem ibadet ediyorsunuz hem de böylesi sofralarda bir araya geliyoruz. İşçilerimiz alın teri kurumadan haklarını alıyorlar. Hiçbir işçimizin belediyeden tek kuruş alacağı yok. Bu da bizim birlik ve beraberliğimizi arttırıyor. İş yerinde huzur yoksa ailede de huzur olmuyor. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’ye de teşekkür ediyorum” dedi.

Programa katılan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Bizler belediyeci olarak sizlerle beraber 7 yılı aşkın süredir yola çıktık ve güzel işler başardık. Belediyemiz adına çok başarılı hizmetler yaptık. Belediyemiz çalışanları arasında bir sevgi ve kardeşlik bağı var. Belediye olarak pek çok alanda vatandaşla birebir muhatap olarak diyaloğumuz var. Böyle bir anlayışla yola çıktık. Belediyemizin çok güzel projeleri var. Çok güzel eserler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Meydan Projemizin yapımına devam ediyoruz. Yepyeni bir çehre hazırlıyoruz. Bugüne kadar pek çok belediye başkanlarımız çok güzel hizmetler yaptılar. Biz de bu bayrağı daha da yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahiplerimizin dertlerine derman olabilmek, çocuklarından gençlerine kadar yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Yunusemre’de kimse ben aç kaldım, açıkta kaldım, soğukta kaldım dememeli” ifadelerini kullandı.

Program sonrasında Başkan Çerçi ve Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, tek tek çalışanlarla sohbet ederek işçilerin görüşlerini dinledi.

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