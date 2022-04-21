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46'ncı Turizm Haftası Kula'da etkinliklerle kutlandı

İHA

Her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın 46'ncısı, Kula'da düzenlenen programla kutlandı.

46'ncı Turizm Haftası Kula'da etkinliklerle kutlandı

Her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın 46'ncısı, Kula'da düzenlenen programla kutlandı.
Kula’da 46'ncı Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda hazırlanan etkinliklerle kutlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü Öğretmeni Ertan Savaşan yaptı. Daha sonra okul öğrenciler tarafından İngilizce skeç gösterimi, halk oyunları gösterimi, şarkı ve türkülerin seslendirilmesi, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterileri yapıldı. Program, Kaymakam Kemal Duru'nun katılımcılara hitap etmesiyle son buldu. Kula’nın turizm açısından önemli bir yere sahip olduğuna değinen Kaymakam Duru, Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa Unesco tescilli Jeopark’ını daha da geliştirerek Kula’ya önemli yatırımların yapılabileceğini söyledi. Kula’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün artmasının Kula’ya katma değer sağladığını da vurgulayan Kaymakam Duru, Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbelerinin de ülke çapına reklam yapılması ve geliştirilmesi ile Kula’nın turizm açısından Türkiye’nin gözde ilçelerinden biri haline geleceğini ifade etti. Yaklaşan Kadir Gecesi'nde gönül dostlarıyla güzel bir program yapmaya hazırlandıklarını kaydeden Kaymakam Duru, yerli ve yabancı turistleri de bu özel güne davet etti.
46'ncı Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan programa Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Ali Okumuş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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