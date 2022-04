Gençlerin projeleri hayata geçirilecek Başkan Çelik üniversitelilerin sahur sofrasına konuk oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, KYK Merkez Efendi Erkek Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı. Gençlere güvendiklerini, inandıklarını ifade eden Başkan Çelik “Ülkemiz sizin omuzlarınızda daha ilerilere gidecek, bundan en ufak bir şüphemiz yok. Belediye olarak kapılarımız, imkanlarımız, gönüllerimiz sizlere her zaman açık. Projelerinizi, önerilerinizi paylaşın birlikte hayata geçirelim.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur ile birlikte Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Yurt Müdürü Hüseyin Erdeniz’in ev sahipliğinde KYK Merkez Efendi Erkek Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.

Üniversite öğrencileri ile birlikte sıraya geçip, karavanadan sahurluklarını alan Başkan Çelik ve beraberindekiler, daha sonra sahur sofrasında öğrenciler ile birlikte hem niyet etti hem de sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Çelik, davetleri ve lokmalarını kendileri ile paylaştıkları için gençlere teşekkür ederek şöyle dedi: “Şu an vizeleriniz devam ediyor. Size bu sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Allah Kadir Gecesini ihya edip günahlardan da arınmış bir şekilde bayrama kavuşmayı hepimize nasip etsin. Bayramda memleketlerinize, ailelerinizin yanına gidiyorsunuz. Bayram sonrası yeniden burada buluşalım, bir konser düzenleyelim ve bir çekiliş yapalım. Bu çekilişte şanslı olan bir arkadaşımıza laptop hediye edelim.”



“Her zaman sizlerin yanındayız”

Şehzadeler Belediyesi olarak üniversite öğrencilerinin üye olabildiği bir gençlik kulübü kurduklarını anlatan Başkan Çelik sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kulüpte öğrenci kardeşlerimiz projelerini, önerilerini, fikir veya şikayetlerini paylaşabiliyorlar. Sizlerden katılmak isteyen olursa bu bizi mutlu eder. Bizler size inanıyor ve güveniyoruz. Ülkemiz sizin omuzlarınızda daha ilerilere gidecek, bundan en ufak bir şüphemiz yok. Bize düşen ne varsa biz her zaman sizlerin yanındayız. Gelin daha çok birlikte ortak projeler etkinlikler yapalım. Belediye olarak kapılarımız, imkanlarımız, gönüllerimiz sizlere her zaman açık. Projelerinizi, önerilerinizi paylaşın birlikte hayata geçirelim.”

Gençlerle aynı sofrayı paylaşıp bol bol sohbet eden Başkan Çelik, daha sonra gençlerle masa tenisi de oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.