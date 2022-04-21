Kaymakam Duru: ''Kardeşliğimizi pekiştirmek için bir aradayız''

Kula Kaymakamlığı tarafından Encekler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında ilçe protokolü ile alevi vatandaşlar bir araya geldi. Kardeşliğimizi pekiştirmek için bir aradayız' sözleriyle mahalleli vatandaşlara hitap eden Kaymakam Kemal Duru, devletin her zaman Encekler Mahallesi'ndeki vatandaşların emrinde olduğunu söyleyerek, mahalleli vatandaşlara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kula Kaymakamlığı tarafından bu ramazanda çeşitli buluşmalar ve iftar programları düzenlenirken, bugün de Encekler Mahallesi'nde iftar ve buluşma programı düzenlendi. Encekler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Kemal Duru ve beraberindeki protokol üyeleri alevi vatandaşlar ile oruçlarını açıp sohbet etti. İftar programının ardından mahalle kahvehanesinde mahalleli vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Kemal Duru ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturmaya çalıştı. 'Kardeşliğimizi pekiştirmek için bir aradayız' sözleriyle mahalleli vatandaşlara hitap eden Kaymakam Kemal Duru, devletin her zaman Encekler Mahallesi'ndeki vatandaşların emrinde olduğunu söyleyerek, mahalleli vatandaşlara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Mahalle kahvehanesinde yapılan sohbetin ardından Kaymakam Kemal Duru, protokol üyeleri ve mahalleli vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programına, Kaymakam Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, CHP Kula Gençlik Kolları Başkanı Mert Ercan, jandarma personelleri ve mahalleli vatandaşlar katıldı.

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