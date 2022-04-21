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İletişim yoluyla dolandırıcılığa tiyatro ile dikkat çektiler

İHA

İletişim yoluyla dolandırıcılığa tiyatro ile dikkat çektiler

Manisa'nın Kula ilçesinde İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, iletişim yoluyla dolandırıcılık tiyatro gösterileri ile anlatıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde göreli personeller tarafından dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kula İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, her geçen gün artan dolandırıcılık olaylarına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenledi. Kent Meydanı Konferas Salonu'nda düzenlenen programda okul öğrencileri tarafından çeşitli tiyatro oyunları sergilenerek iletişim yoluyla telefon dolandırıcılığına dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Hiçbir polis, jandarma, savcı ya da hakim gibi kolluk kuvvetinin telefonla arayıp para talep edemeyeceği üzerinde vurgu yapılan tiyatro gösterilerinin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından dolandırıcılık konusunda da bilgiler verildi. Trafik ekiplerince de, öğrencilere motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda hatırlatma yapıldı.
Programa, Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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