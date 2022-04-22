Kamyon ile otomobile çarpıştı: 4 yaralı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre kamyonun hatalı şerit değiştirmesi sonucu arkadan çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankaraİzmir Karayolu Erbiller Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünde seyir halinde olan Tarık Arslan (39) yönetimindeki 45 HU 848 plakalı kamyon, iddiaya göre sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada aynı yönde ilerleyen Serkan Yılmaz (43) yönetimindeki 45 AHY 977 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Arslan ile araçta yolcu olarak bulunan Necla Yılmaz (38), Leylican Yılmaz (35) ve Busenur Yılmaz (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kamyon sürücüsünün ifadesine başvurdu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-04-22 03:00:18



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