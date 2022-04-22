Turgutlu Belediyesinden bir kamulaştırma

Turgutlu Belediyesi 2022 yılı içerisinde üçüncü kamulaştırmasını Çepnidere Mahallesinde gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından 2020 yılından itibaren Mustafa Kemal, Cuma Pazarı projesi alanının olduğu Yiğitler, Çepnibektaş, Çepnidere, Derbent ve Musacalı Mahallelerinde toplam 13 bin 529 metrekare alan kamulaştırıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın böylece pandemi ve ekonomik krize rağmen iki yılda Turgutlu’nun hiçbir malını satmadığı gibi kente yeni hizmet alanları kazandırdı.

Çepnidere Mahallesinde yapılan kamulaştırma ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu hafta mutluluk haftası, bu hafta tapu dağıtma haftası. Yine yıllardır sorun olan Çepnidere Mahallemizin futbol sahasının içerisinde vatandaşımıza ait olan, tamamı 3034.78 metrekare arsamızın kamulaştırma işlemini bitirdik. Bugün itibariyle tapusunu aldık. Hemşehrimize paralarını ödedik, tertemiz bir tapu haline getirdik. Çepnibektaş ve Derbent’te olduğu gibi mahallemizin ihtiyaçlarıyla ilgili belediye hizmet alanı olarak kullanılmak üzere bugün de muhtarımıza sembolik tapusunu teslim edeceğiz. Çepnidere Mahallemize verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte kalıcı, mahallemizin sorunlarını çözecek belediye hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin ise, “Süper Amatör Ligi’nde bir takımımız olmasına rağmen stadımız yoktu. İnşallah Çetin Başkanımız sayesinde de kısa zamanda stadımıza da kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin Akın’a destekleri için teşekkür eden Çepniderespor Kulübü Başkanı Ahmet Karayiğit, “Yıllardır bizim saha sorunumuz hiç bitmedi. Diğer mahalleler gibi bizde kendi mahallemizde maç yapıp seyircilerimizin gelmesini istiyoruz. Çetin Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çepnidere Mahallesinde gerçekleşen tapu teslim törenine Başkan Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personelleri ile Çepniderespor Kulübü Başkanı Ahmet Karayiğit ve Çepnidere Mahalle sakinleri katıldı.

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