Türkiye’de bu tatlıyı yapan tek aile kaldı Manisa’nın Gördes ilçesinde Ramazan’a özgü olan Gelin Kız Tatlısı geleneği tek bir ailenin üretimi ile yaşatılıyor Hasan Basri Hazretleri tarafından 1800’lü yılların başında yapımına başlanan ve günümüzde sadece tek bir ailenin yaptığı tatlı bu ramazan ayında da sofraları süsledi

Manisa’nın Gördes ilçesinde 150 yıllık geçmişi olan yöreye has Gelin Kız Tatlısı bu ramazanda da sofraları süsledi. Gördes esnaflarından Helvacı Ahmet Uğur ve Eşi Altınay Uğur tarafından yaşatılan ve sadece ramazan ayında yapılan tatlı, geleneksel yönüyle de dikkat çekiyor.

Türkiye’de sadece Manisa’nın Gördes ilçesinde Ramazan ayında yapılan ‘Gelin kız’ tatlısı sofraları süslemeye devam ediyor. 50 yıl önce kaynanasından öğrendiği tatlı yapımını her ramazan ayında aksatmadan yapan Altınay Uğur, 1800’lü yıllardan beridir süren geleneği yaşattıklarını ve gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.

Tatlının yapımında un, şeker, yağ, su, maya ve nişasta kullanıldığını, yağda kızartılıp şurup içerisinde bir süre bekletildikten sonra servise hazır hale getirildiğini ifade eden Altınay Uğur, eşiyle birlikte 50 yıldan beri her ramazan ayında bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Gelin Kız Tatlısının 1828 yılında eski Gördes’te doğan Hasan Basri Hazretleri tarafından günümüze kadar ulaştığı biliniyor.



“Ramazanda 30 gün boyunca yapılır”

Gördes esnaflarından Helvacı Ahmet Uğur ve Eşi Altınay Uğur, çifti İHA muhabirine yaptığı açıklamada geleneksel olan Gördes Gelin Kız Tatlısı’nın tarihçesinin 1828 yılında Hasan Basri Hazretleri tarafından yapılmasıyla bugünlere kadar ulaşıldığını söyledi. Altınay Uğur, “Günümüze sürüp gelen bu tatlıyı bizde devam ettirme çabasındayız. 50 yıldır tatlımız güzel Gördeslilerime şifa olsun inşallah yapıyorum. Mesleği kayınvalidemden öğrendim. Gelin Kız Tatlısını Ramazan ayında 1’inci günü başlayıp 30 gün boyunca yapıyoruz” dedi.



Nişanlı kızın iftar sofrasını süslüyor

Gelin Kız tatlısının da nişanlı çiftler için yapılmaya başlandığını aktaran Altınay Uğur, “Nişanlı olan çiftlerden damat tarafı Gelin Kız Tatlılarını tepsilere alırlar. Bir tepsi alırlardı. Şimdiki gibi kaselerde değil onlara özel itinayla tepsi hazırlardım. ‘Bu gelin kıza gidecek derlerdi’ ve gelin kız tarafı damat tarafı birinci derece yakın akrabalarını toplayıp tabi bunun yanında Gördes’e has yemekler ardından gelsin tatlılarımız. O tatlılar öyle güzel yenirmiş ki o zamanlar öyle büyük kalabalıklarla yer sofrasında yenirmiş. Uğur ailesi olarak bu meslekte kayınvalidem 60 yıl yaptı, ondan öncesini bilmiyorum. Ben de 50 yıldan bugüne yapıyorum. Yani 110 yıldır bu gelenek devam ediyor. Biz 3’ncü kuşağız. Aile olarak bireysel çalışıyoruz. Herkesin kendine ait mekanları var. 4’üncü kuşaklarımız bu geleneği devam ettirecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.