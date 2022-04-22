Motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza 21 Nisan’da Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Matdere mevkii İzmirAnkara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Muhammet Y. (22) yönetimindeki 45 YC 1676 plakalı motosiklet, Ahmetli ilçesi mezarlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Muhammet Y. ile yolcu olarak bulunan Ömer Maruf Yel (16) yaralandı.

Kazada ağır yaralı olarak Salihli’deki hastaneye kaldırılan Ömer Maruf Yel hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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