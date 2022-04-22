Genel Müdür Aslay, kanal arıza ekiplerinin çalışmalarını inceledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek adına Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı Kanal arıza ekipleri ile bir araya geldi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı kanal arıza ekiplerine Hizmet Binasında ziyaret gerçekleştirdi. Manisalılara hizmet noktasında önemli bir görev ifa eden personeller ile sohbet etme fırsatı da bulan Genel Müdür Burak Aslay’ın ziyaretinde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Şube Müdürleri ve Kanal ekipleri yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün desteklerini her zaman aldıklarını belirten Genel Müdür Burak Aslay, “Kanalizasyon dairemize bağlı ekiplerimizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi ve ekipmanlarımızın korunması adına ihtiyaç duyduğu yeni alanı geçtiğimiz yıl kazandırdık. Ekiplerimiz Manisalı vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir hizmet sunuyor. Herkesin de takdir ettiği gibi Kanalizasyon dairemiz bizler için çok önemli olduğu gibi Manisa içinde bir o kadar önemli. Şehrin damarlarının tıkanmamasını önleyen bir dairemiz. Dairemizin hizmetlerinde büyük hassasiyet gerektiği için buna uygun araçlarımızı ve teknolojik donanımlarımızı da sürekli yeniliyoruz. Gece gündüz, yağmur çamur ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak canla başla Manisa’ya hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için de yapılanma sürecimiz oldu. Bu yapılanma sürecinde dairemizde görevli tüm personellerimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için yakın zamanda İSG eğitimlerini de sıklaştırıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamalarına geldi. Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Düzenli ve güzel bir çalışma ortamında arkadaşlarımız ile birlikte ele ele daha verimli bir şekilde çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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