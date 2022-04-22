Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kula ve Selendili üreticilere destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kula ve Selendili üreticilere destek

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kula ve Selendili üreticilere destek

Manisalı üreticilere sağladığı desteklerle üreticilerin yanında olmayı sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi' çerçevesinde Kula ve Selendi'de 19 bin 440 şişe elma sirkesi dağıtımı gerçekleştirdi.
Kiraz üreticilerinin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü biyoteknik mücadele ile üreticilere destek oluyor. Damızlık koç, agril örtü, gübre, ana arı, meyve fidanı, HİS göletleri gibi desteklerle her zaman üreticilerin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi' ile Kula ve Selendi ilçelerinde 505 üreticiye 19 bin 440 şişe elma sirkesi desteğinde bulundu. Proje çerçevesinde Selendi'de gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Mustafa Gündoğar, Şube Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı. Proje ile 393 üreticinin 518 dekar alanda faydalanacağı 15 bin 552 şişe elma sirkesi üreticilere teslim edildi.

“Destekler artarak devam ediyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kırsal desteklemelerine devam edeceklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu destekler artarak devam ediyor. 10 gün önce buraya gübre dağıtımı için gelmiştik. Bugün de biyoteknik mücadeleyle toplam 13 mahalle de 393 üreticiyi ilgilendiren elma sirkesi dağıtım töreninde bir araya geldik. Toplam 9 ilçede 100 bin adetle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak uyguladığımız bir proje. Demirci'de yapacağımız törenle sona erecek. Ondan sonra Başkanımız üzüm üreticilerine 100 bin adet kertel alınması talimatını verdi. İhale hazırlıkları devam ediyor. Küçük üzüm üreticilerimize de 10'ar tane olmak kaydıyla toplam 10 bin üreticimize 100 bin kertel dağıtımı yapılacak. O bittikten sonra zeytin üreticilerimize kasa dağıtımımız var. Gene ihale aşamasında olan toplam 41 bin metre 5 bin üreticimizi ilgilendiren boru alım ihalemiz var. Burada da açık sistem sulama sistemleri kapalı sistem haline getirilecek" dedi.
Manisa'nın Büyükşehir olmasının ardından kırsal desteklemelerinin il genelinde gerçekleştirilmeye başlanıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Sayısız projelerimizin bir tanesini de burada icra ettik. Meyve fidanı dağıtımımız 100 bindi. Bu sayıyı yaklaşık 250 bin olarak revize ettik. Bu sene 200 tane damızlık koç dağıtmıştık. 500 tane damızlık koça çıkarttık. TİGEM'le yazışmaları yapıldı. Bal üreticilerimize ana arı dağıtımları yapıldı. Manisa'da tarımın hangi kolu varsa biz oradayız desteklemeye devam ediyoruz. Kırsal kalkınmaya desteklerimiz katlanarak devam edecek" diye konuştu.
Çiftçiler için böylesi desteklerin hayati öneme sahip olduğunu belirten Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ise, "Selendi ilçemizin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine. Dolayısıyla çiftçilerimiz için de bu çok hayati önem arz ediyor. Gerçekten bugün çok güzel bir projesi ile burada bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğümüzün ortak koordinesiyle gerçekleştirilen proje işle inşallah üreticilerimiz kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede önemli başarı sağlayacaklarına eminim. Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta da gübre desteği vardı. Çok güzel projeler. Burada gerçekten bu projeler karşılığını buluyor. Çiftçimiz de bundan memnun. İnşallah bunların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.
Tarım ve Orman Müdür İl Yardımcısı Serdar Mersinli, "İlimizde Büyükşehir Belediyemiz ve Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birliklerimizle birlikte 150 bin adet şişe olmak üzere kanadı noktalı sirke sineği ile ilgili biyoteknik mücadele çerçevesinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz 100 bin adet şişe ile bu projeye destek veriyor. Biyoteknik mücadele bizler açısından çok önemli. Çünkü ürünlerimizde ilaç kullanmadan, çiftçilerimize ilaçsız biyoteknik mücadele yöntemini öğreterek hem ekonomik olarak daha az bir girdi maliyeti hem de ürünlerimizin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. Bu projede de Büyükşehir Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda Selendi önemli bir ilçemiz olduğu için Selendi'de ciddi bir alanda mücadele ediyoruz. İlimiz adına hayırlısı olmasını diliyoruz" dedi.

Kula'da da 3 bin 888 şişe sirke üreticilere dağıtıldı
“Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi” çerçevesinde Kula'da da 112 üreticinin 130 dekar alanda faydalanacağı 3 bin 888 şişe elma sirkesi düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Kula'da gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile şube müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genel Müdür Aslay, kanal arıza ekiplerinin çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Genel Müdür Aslay, kanal arıza ekiplerinin ...
Manisa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Manisa BŞB Süper Lig için deplasmanda
YEREL HABERLER Manisa BŞB Süper Lig için deplasmanda
Motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Salihli’de taraftardan çağrı “Salihli’nin, artık profesyonel lig hasretine son verilsin”
YEREL HABERLER Salihli’de taraftardan çağrı “Salihli’nin, artık ...
Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan
YEREL HABERLER Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan
Nadir Arıkan: “Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık”
YEREL HABERLER Nadir Arıkan: “Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine ...
Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye’de bu tatlıyı yapan tek aile kaldı Manisa’nın Gördes ilçesinde Ramazan’a özgü olan Gelin Kız Tatlısı geleneği tek bir ailenin üretimi ile yaşatılıyor Hasan Basri Hazretleri tarafından 1800’lü yılların başında yapımına başlanan ve günümüzde sadece tek bir ailenin yaptığı tatlı bu ramazan ayında da sofraları süsledi
YEREL HABERLER Türkiye’de bu tatlıyı yapan tek aile kaldı Manisa’nın ...
Turgutlu Belediyesinden bir kamulaştırma
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden bir kamulaştırma
Manisa’da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü
Kamyon ile otomobile çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ile otomobile çarpıştı: 4 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye ...
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1’i ağır 2 ...
Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
Manisa’da vahşet: Amcaoğlunu tüfekle vurdu Amcaoğlunu tüfekle vurup kaçtı
YEREL HABERLER Manisa’da vahşet: Amcaoğlunu tüfekle vurdu Amcaoğlunu ...
MASKİ'den Turgutlu’ya yeni şantiye alanı
YEREL HABERLER MASKİ'den Turgutlu’ya yeni şantiye alanı
Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür Encekler'deki Cemevi'nin eksiklikleri Bakan Soylu tarafından giderildi
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ...
Büyükşehir'den biyoteknik mücadelede üreticiye destek
YEREL HABERLER Büyükşehir'den biyoteknik mücadelede üreticiye destek
İletişim yoluyla dolandırıcılığa tiyatro ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER İletişim yoluyla dolandırıcılığa tiyatro ile dikkat ...
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak Başkan Çelik yapımı devam eden Şehzadeler Aşevi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek ...
Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür
YEREL HABERLER Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür
Türk Kızılay Manisa Şubesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Manisa Şubesinden çocuklara 23 Nisan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.