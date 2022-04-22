Başkan Çelik koltuğunu devretti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, koltuğunu özel gereksinimli bireylere devretti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Kürşat Hatipoğlu ve yöneticilerini konuk etti. Ziyarette özel gereksinimli bireyler İbrahim Alper Kaya, Mustafa Ertürk Koç ve Meryem Acar da hazır bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, önce özel gereksinimli misafirlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, ardından bir 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu özel gereksinimli misafirlerine devretti.

İbrahim Alper Kaya, Mustafa Ertürk Koç ve Meryem Acar, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in koltuğuna oturarak, Şehzadeler’in yeni belediye başkanı oldu. Sırasıyla başkanlık yapan özel gereksinimli bireyler İbrahim Alper Kaya, Mustafa Ertürk Koç ve Meryem Acar makamı devralınca ilk talimatlarını da geciktirmeden verdi. Şehzadeler’e daha fazla çocuk oyun alanları kazandırılmasını isteyen yeni başkanlar, ilçenin yeşil alan miktarının da hızla arttırılmasını istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik, ziyaretin anısına özel misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

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