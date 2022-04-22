Tazeoğlu 24 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak

Ünlü Şair, Yazar ve Radyocu Kahraman Tazeoğlu Yunusemre Kitap Günleri etkinlikleri çerçevesinde 24 Nisan Pazar günü Manisalı okuyucuları ile buluşacak.

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yunusemre Kitap Günleri büyük ilgiyle devam ediyor. Magnesia AVM arkasında kurulan stantlarda 60 yayınevinin kitaplarının yer aldığı organizasyon çerçevesinde bu kez Ünlü Şair, Yazar ve Radyocu Kahraman Tazeoğlu, 24 Nisan Pazar günü kitapseverlerle buluşacak. Yazar, 14.0018.00 saatleri arasında okuyucuları ile bir araya gelerek imza günü düzenleyecek. Kitapseverleri organizasyona davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, stantların 1 Mayıs Pazar gününe kadar 10.00 21.00 saatleri arasında açık olacağını söyledi.

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