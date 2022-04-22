Salihli'de kuzenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı



Emre SAÇLI/ MANİSA (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde aralarında husumet bulunan kuzeni Ramazan Dağ'ı (55), av tüfeği ile öldüren Ali Dağ, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dağ'ın jandarmadaki ifadesinde amcasının oğlunu; kendisini ormanda hayvanlarını otlattığı için Orman İşletme Şefliği'ne şikayet etmesi nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay dün, saat 17:00 sıralarında Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesi Devler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, tarlalarındaki suyu kullanma meselesi nedeniyle husumet bulunan Ali Dağ (55) ile amcasının oğlu Ramazan Dağ (55) arasında Devler mevkiinde hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Dağ, av tüfeğini Ramazan Dağ'a doğrultup ateşledi. Ramazan Dağ, başına isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Dağ kaçtı. Jandarma; Dağ'ı olay yerine 3 kilometre mesafedeki Ellen mevkiindeki ormanda yakaladı. Dağ, jandarmadaki ifadesinde; ormanda hayvan otlattığı için Ramazan Dağ'ın kendisini Orman İşletme Şefliği'ne şikayet ettiğini, olay günü de bu nedenle aralarında küfürlü tartışma çıktığını ve kuzenini av tüfeği ile öldürdüğünü söyledi belirtildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-04-22 19:53:08



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