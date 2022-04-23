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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı

İHA

AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kendisi iftar yemeğine davet eden öğrencilerin evine misafir oldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden iftar davetlerini kırmayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler ilçesinde 5 öğrenciyle birlikte orucunu açarak, çay içip sohbet etti. Gençlerin başta eğitim ve sosyal hayat olmak üzere her alanda etkin bir şekilde rol almaları için hükumet olarak destek sağladıklarını belirten Baybatur, "Gençlerimizin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklenti, talep ve hedeflerini biliyoruz. Onları tanımlamaya değil tanımaya çalışıyoruz. Tanıdıkça umudumuz artıyor; spor, kültür, sanat, teknoloji, eğitim gibi alanlarda, gençlerinde söz sahibi olduğu projeler geliştiriyoruz. Siyasetten dış politikaya, savunma sanayisinden Türkiye'nin uzay çalışmalarına, spordan teknolojiye, akademiden enerjiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerle fikir alışverişinde bulunuyor, onların bu alanlarda var olmaları için donanımları arttırmaya önlerini açmaya çalışıyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerine birlikte varacak ülkemizi ileriye birlikte taşıyacağız" dedi.
Milletvekili Baybatur'a, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur eşlik etti.

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