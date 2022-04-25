Kahraman Tazeoğlu Yunusemre’de okuyucularıyla buluştu

Yunusemre Kitap Günleri çerçevesinde Ünlü Radyocu Şair ve Yazar Kahraman Tazeoğlu, okuyucuları ile bir araya geldi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Yunusemre Kitap Günleri, kitapseverlerin uğrak yeri oldu. 60 yayınevinin katıldığı organizasyonda 30 yazar da okuyucuları ile buluşuyor. Ünlü şair, yazar ve radyocu Kahraman Tazeoğlu da kitap günleri çerçevesinde okuyucuları ile bir araya geldi. Kitapseverlerle sohbet ederek kitaplarını imzalayan ünlü yazar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmadı. Kitap günlerinin okuyucu ile yazarları buluşturmada önemli bir katkı sunduğunu belirten Kahraman Tazeoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tazeoğlu, “Fuarlar yazarların okuyucuları ile buluşmasına vesile olan etkinlikler. Ne kadar yaygınlaşırsa, istikrarlı devam ederse bizler de her kitapla ilgili okuyucularımızın görüşlerini de almış oluyoruz. Bu yüzden çok önemli, bizleri de motive ediyor. Bu vesile ile ben de Manisa Halkına ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kitapseverlerden Edanur Taş ise düşüncelerini şu şekilde ifade etti; “Çok heyecanla beklediğimiz yazardı. Bizi çok mutlu etti. Bugün için Manisa sokaklarının şiir koktuğunu düşünüyorum. İyi ki gelmiş. İyi ki varlar. Yunusemre Belediyesi’ne de bu olanakları bizlere sundukları için teşekkür ediyorum”

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