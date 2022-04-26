Tarlasındaki su motoruna elektrik çekmeye gitti, ölü bulundu

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Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, evinin önündeki tarlasındaki su motoruna elektrik bağlamaya giden Yunus Koral (60), yakınları tarafından ölü bulundu. Koral'ın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Kula ilçesine bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yunus Koral, sabah saatlerinde Bozyeri mevkisinde, tarlasındaki kuyuda bulunan su motoruna elektrik çekmeye gitti. Koral'ın uzun süre dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, tarlaya gittiklerinde Koral'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, Koral'ın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Koral'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-04-26 18:36:39



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