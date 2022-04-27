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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takside tarihi eserlerle yakalandı

İHA

Takside tarihi eserlerle yakalandı

Manisa'da tarihi eserleri toplayarak yurtdışına satış yapmak için İnternet siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinde müşteri arayan genç adam, takip sonucu taksi içinde 119 adet sikke ve tarihi objeyle birlikte yakalandı. Eserler Manisa Müzesi yetkililerine teslim edilirken şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Güldede Mahallesinde, bugün saat:14.00 sıralarında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan müşterek çalışma grubu ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yunusemre ilçesinde İkamet eden M.A. (23) isimli şahsın sikke ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserleri yurt içinde toplayıcı adı altında topladığı, toplamış olduğu eserleri yurtdışına satış yapmak amacıyla internet siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinde müşteri arayışına girerek satmak istediği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası yapılan arama neticesinde yakalanmamak için binmiş olduğu ticari takside yapılan aramada Roma, Helenistik ve Bizans dönemi olduğu değerlendirilen sikke ve objelerden oluşan 119 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Şüpheli M.A. (23) gözaltına alındı. M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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