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Fiyat beklentisi 30 TL Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa’da yapıldı Manisa'da üretilen ilk kirazlar Ankara halinde satışa sunulacak Manisa'da hasadı yapılan ilk kirazlar dünyanın farklı ülkelerinin sofralarını süsleyecek

İHA

Fiyat beklentisi 30 TL Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa’da yapıldı Manisa'da üretilen ilk kirazlar Ankara halinde satışa sunulacak Manisa'da hasadı yapılan ilk kirazlar dünyanın farklı ülkelerinin sofralarını süsleyecek

Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde başladı. Dünyanın farklı noktalarına ihracatı gerçekleştirilen Cristobalina cinsi erkenci ilk kirazın rekoltesinin yüksek olması beklenirken, ilk kirazın kilosu Ankara halinden İbrahim Bodur tarafından 700 TL’den alındı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadına başlandı. Üreticiler Halil İbrahim Koca ve Metin Koyuncu’ya ait kiraz bahçelerinde başlayan hasadın ilk gününde tüccarlar tarafından ilk kiraz alımı da Kiraz Pazarı’nda yapılan törenle gerçekleştirildi. Mikroklima iklimine sahip olan bölgede bu sene havaların soğuk gitmesi nedeniyle 2 hafta geciken kirazlar verimi ve rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürürken, üreticinin tek beklentisi fiyatların da maliyetleri karşılayabilecek düzeyde olması.

Sabahın altısında mesai başlıyor
Öğretmenlikten emekli olduktan sonra dışarıdan Ziraat Mühendisliği Fakültesini bitirerek bilinçli bir şekilde tarımla uğraşmaya başlayan 66 yaşındaki Metin Koyuncu, “Bu kirazımız Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı olan Cristobalina olan çeşididir. Bu çeşidin ilk ürünü Sancaklıbozköy’de çıkmaktadır. Onun hasadına başladık. Bu seneki rekolte beklentimiz iyi oldukça fazla meyvemiz var ağaçlarda. İnşallah yüksek olur. Beklentimiz geçen seneden daha fazla. Girdilerimiz, maliyetlerimiz yükseldiğinden fiyatlarımızdan yüksek olmasını temenni ediyoruz. İlk kiraz olduğu için yüksek fiyattan satılacaktır. Fiyat olarak 150250 TL arasında bir süre satılır. Genelde fiyat 30 TL’nin altına düşmemesi gerekiyor. İlk kiraz olduğu için 200250 TL arasında satılacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Fiyat beklentisi 30 TL
Sabah erken saatlerinde kiraz bahçesine gelerek hasada başlayan üretici Rukiye Koca, kirazların bu sene çok iyi olduğunu kaydederken, Halil İbrahim Koca ise şunları söyledi: “Hayırlı, bereketli 2022 yılının ilk hasadına bugün başladık. Her şey güzel, ilk kirazı toplamak daha da güzel. Fiyatlarımız da güzel olsa her şey daha güzel olacak. Geçen seneye göre bu sene ilk kiraz bin TL olsa iyi olur ama zannetmiyorum zor. Mazot 6 TL idi. Bu sene 22 TL motorun üzerine binemiyoruz. Bin TL, 750800 TL arasında olursa hiç olmazsa yaptığımız emeğin karşılığını almış oluruz.”

İlk kiraz Ankara'ya
Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında yapılan 'Kiraz ilk ürün' törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tüccarlar ve üreticiler katıldı. Yapılan açık artırma 300 TL ile başlarken açık artırmanın kazananı 700 TL veren Ankara'dan tüccar İbrahim Bodur oldu.

Rekolte beklentisi 50 bin tonun üzerinde
Tören öncesi bir açıklama yapan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "28 Nisan itibariyle Kuzey Yarımkürenin ve ülkemizin ilk kiraz hasadı Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mevkiinde gerçekleştirdik. Öncelikle tüm üreticilerimiz için bereketli olsun. Manisa birçok üründe lider olduğu gibi kirazda da alan anlamında 2. sırada yer alıyor. Erkenci kiraz yaparak ülkemize önemli bir ihracat girdisi yapıyor. 50 bin ton üzerinde rekolte beklentimiz var. Sadece Şehzadeler ilçemizde 16 bin ton rekolte yapılıyor ve bunların çoğu ihraç ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'ya, Dubai Katar'dan Çin ve Güney Kore'ye kadar ihracat yaptığımız ülkeler bulunmakta. Bu Kiraz Pazarında ilimiz dışından gelen kirazlar da pazarlanmakta. Şuanda önemli bir pazarın merkezin içindeyiz. Bu ay içinde Güney Kore'den bir ekip gelerek hem kiraz bahçelerini hem de tesisleri inceleyecekler böylece daha fazla ihracat imkanı bulacağız. Emekleri ödenmeyecek üreticilerimiz Ramazan ayında da kirazın hasadına gerçekleştirdi. Geçen senenin üzerinde bir rekolte beklentimiz var. Diğer meyvelerde de erik, kayısı ve üzümde de bugün itibariyle güzel bir rekolte beklentimiz var. Manisa olarak ülkemizin üretim hasılasına her zaman olduğu gibi 2022 yılında da önemli bir değer katacağız" dedi.

"Herkese yetecek kadar kiraz var"
Yapılan yörenin ilk ürünü ödüllendirme anlamında bir tören olduğunu kimsenin ilk kirazı bu fiyattan yemeyeceğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bugün Kuzey Yarımkürenin açık alanda ilk kiraz hasadının yapıldığı gün. Hasat artıkça üretim artıkça inşallah fiyatı da oturacak ve tüm Türkiye'ye herkese yetecek kadar üretim yapılacaktır" diye konuşurken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise "Geçen yıl pandemi şartlarında yine açık artırmamız olmuştu bu yıl da yine Kuzey Yarımkürenin ilk yetişen kirazının üreticini ödüllendirmiş olacağız" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Metin Koyuncu ve Halil İbrahim Koca tarafından ilk hasadı yapılan yaklaşık 40 kilogram kiraz, 4 tüccarın katıldığı açık artırma ile satışa sunuldu. 300 TL ile başlayan açık artırma Ankara'dan katılan İbrahim Bodur tarafından 600 TL verilmesi ile sona erdi. Üreticinin 600 TL'yi az bulması üzerine İbrahim Bodur fiyatı 700 TL'ye çıkararak 40 kilogramlık ilk kirazı 28 bin TL vererek satın almış oldu. İbrahim Bodur'un ilk kirazı Ankara'daki halden satışa çıkaracağı öğrenildi.

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