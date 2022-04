Yunusemre'nin U16 takımı final biletini aldı

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, Play Off grubunda başarılı olarak Türkiye Şampiyonasına katılma yolunda final oynamaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya sadece bir maç uzaklıkta. Mavi Beyazlılar, Manisa U16 Ligi Play Off B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılma yolunda final biletini aldı. Yunusemreli gençler, A Grubunu ilk sırada bitiren Salihli Belediyespor ile oynayacağı maçı da kazanması durumunda U16 Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde edecek. Play Off final maçının tarihi, yeri ve saati, önümüzdeki günlerde Futbol İl Temsilciliği ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca belirlenecek. Tüm ekibi tebrik eden Yunusemre Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Vural, final maçından galibiyetle ayrılıp Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmek istediklerini söyledi. Gençlerin gelişiminden memnun olduklarını kaydeden Vural, altyapıya verdikleri önemle Türk sporuna yetenekli futbolcular kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

