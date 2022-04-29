Salihli’de zabıtadan bayram denetimi

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde bulunan pastane, tatlıcı ve kuruyemişçileri denetledi.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak isteyen zabıta müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde imalathanesi bulunan pastane ve tatlıcılar ile kuruyemişçileri denetledi. Genel temizlik ve hijyenin üst düzeyde tutulduğu denetimlerde, kullanılan malzemelerin ve tüketime sunulan gıda ürünlerinin uygunluğunu kontrol eden Zabıta ekipleri, uygulama sonucunda tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunurken, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptı.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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