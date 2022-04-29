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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasadışı kenevir eken şahıslara operasyon

İHA

Yasadışı kenevir eken şahıslara operasyon

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapan şüphelilere yönelik Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sarıbey Mahallesi'nde yasadışı kenevir yetiştirildiği istihbaratı üzerine Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Şüphelilerden N.K., Ö.K., O.D., H.T., E.T. ve E.Y. isimli şahısların evlerinde baskın yapan ekipler şüpheli N.K. ve şüpheli Ö.K. isimli şahısların ikametinde 25 kök ekili vaziyette bakımları yapılmış yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, şüpheli E.Y. isimli şahısın ikametinde 47 adet fidan şeklinde köpük kartonlara ekili vaziyette boyları yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, şüpheli O.D. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi, aynı evde bulunan E.T. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında yeleğinin sol iç cebinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı tespit edildi.
Yasadışı maddelere el konulurken şüphelilerden N.K ve Ö.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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