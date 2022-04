Manisa’da Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin üretimi/satışını yapan işletmeleri denetledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Gıda Denetim Ekiplerince özellikle tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin üretimi ve satışını yapan işletmelerin denetimlerine ağırlık verildi. Yapılan denetimlerde gıda üretim ve satış yeri hijyeni, personel hijyeni, gıdaların raf ömrü gibi hususlara dikkat edildi. Gıda sektöründe çalışan personellere yönelik hijyen belgesi kontrolleri de yapılarak, gıdanın üretim, satış ve dağıtımının tüm aşamalarında dikkat edilecek hususlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

29.04.2022 tarihinde İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile kontrol görevlileri katıldı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, "Tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması adına hem kontrollerimizi gerçekleştiriyor hem de hijyenik üretim ve satış için uyarılarımızı yapıyoruz. Bayramda da halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerinin sağlanması için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gıda denetim ekiplerimiz, insan sağlığını koruyucu yönde tedbirler almaya ve uygulamaya kesintisiz olarak devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikâyet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir veya İl ve İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler. Tüm Manisalı vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.

