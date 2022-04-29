Soma’da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, ilçedeki sokak hayvanları kısırlaştırılıyor. Salgın hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarının kontrolü nü de yapan ekipler böylelikle kontrolsüz üremeyi de önlemiş oluyor.

Soma Belediyesi bünyesinde 5 personel ile birlikte yapılan çalışmaları anlatan Soma Belediyesi Veteriner Hekimi Engin Eren, "Amacımız, sahipsiz canlarımızı bakım evine alarak gerekli tedavilerini yapmak. Kısırlaştırmalarını tamamlayarak sahipsiz hayvanlar popülasyonunu kontrol altına alabilmek. Burada öncelikle kısırlaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kulaklarına küpe takıyoruz. Kuduz aşısı, iç ve dış parazitlerine bakıp doğal yaşam alanına geri bırakıyoruz. Bunun harici trafik kazaları ve çeşitli nedenlerle gelenleri tedavi ediyoruz. Barınağımıza gelen sokak hayvanları 15 günlük karantina sürecinden sonra erkekse kastrasyon işlemi dişi ise overio histerektomi ameliyatları, çip takılması, kuduz aşısı, endoekto parazit uygulaması ve kulak kepçesi üzerine numerik küpesi takılarak devlet kaydı altına alınıyor. Daha sonra nekahet barınma padoklarına alınarak prognozu takip ediliyor, tam sağıltım (iyileştirme) gerçekleştirildikten sonra gerek sahiplendirilerek gerek alındığı adrese geri bırakılarak yaşamsal faaliyetleri takip ediliyor. Barınağımızda ayrıca kış aylarında belediyemizin belirlediği noktalarda beslenmeleri takip ediliyor.” diye konuştu.

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