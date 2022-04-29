Salihli’yi ikiye bölen demiryolu şehir dışına alınıyor

Manisa’nın Salihli ilçesini ikiye bölen 11 kilometrelik demiryolu şehir dışına alınacak.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, kenti ortadan ikiye bölen demiryolu hattının ilçe merkezi dışına taşınmasıyla birlikte özellikle trafik açısından çok ciddi bir rahatlama sağlanacağını söyledi.

Salihli’nin kentsel gelişimi başta olmak üzere özellikle trafik açısından çeşitli sıkıntılara neden olan demiryolu hattının kent merkezi dışına taşınmasıyla ilçenin rahat bir nefes alacağını belirten Bilen “Demiryolu hattının kent dışına taşınması Salihli için çok ciddi bir projedir” dedi. Bilen, “Salihli’nin tam ortasından geçen demiryolu hattı, özellikle trafik akışı açısından çok ciddi sorunları da beraberinde getiriyordu. Bunun yanı sıra acil durumlarda sağlık merkezlerine ulaşmakta da önemli sıkıntılara neden oluyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile yaptığımız görüşmeler ışığında talep ettiğimiz proje hayata geçirildi. Proje ile uzunluğu 11 kilometreye ulaşan demiryolu hattı iptal ediliyor. Yeni demiryolu hattımız ise Kabazlı Mahallesi’nden Yılmaz Mahallesi’ne kadar olan güzergahta hızlı tren hattına paralel bir şekilde inşa edilecek. Bununla birlikte Salihli Belediyesi tarafından başlatılacak olan çalışma çerçevesinde kent merkezimizden geçen hat ise bir bulvar haline getirilip halkımızın hizmetine sunulacak.” dedi.

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