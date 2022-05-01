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Manisa’da Hak-İş 1 Mayıs’ta meydana indi, işçilerin sesi oldu

İHA

Manisa’da Hak-İş 1 Mayıs’ta meydana indi, işçilerin sesi oldu

Hakİş Konfederasyonuna bağlı sendikalar Manisa’da 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında taleplerini açıkladı.
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hakİş Konfederasyonuna bağlı sendikalar tarafından Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanında basın açıklaması düzenlendi. Sendikalar adına basın açıklamasını yapan Hak İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, taleplerini açıkladı. Polat, “HAKİŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde; tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü çerçevesinde KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin çerçevesine belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz. COVID19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz” dedi.
HAKİŞ olarak istihdam oluşturacak yatırım alanlarının artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı talep ettiklerini söyleyen Polat, “Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz. Tüm dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Biz emekçiler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. Emeklilik sistemindeki eksikliklerin ve emekli aylığı bağlama oranından kaynaklı haksızlıkların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerimizin alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin sosyal diyalog anlayışıyla hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için “Sıfır Tolerans” anlayışının tüm işyerlerinde hakim olmasını istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini ve sorunların çözülmesi için politikaların geliştirilmesini istiyoruz. Kadın, genç ve engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve sendikal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş süreçleri ve iklim değişikliği ile mücadelede yeni ve sürdürülebilir stratejilerinin geliştirilmesini talep ediyoruz. Paris İklim Anlaşması’nın ülkemiz tarafından onaylanmasını çok değerli buluyor ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.
Program basın açıklamasının ardından sona erdi.
81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasına Manisa’da; Hak İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, Öz Petrolİş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Hasan Gürcan ve Hakan Karaman, Öz Çelikİş Sendikası Ege Bölge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Hizmetİş Sendikası Manisa 2 No’lu Şube Başkanı Tekin Turgut, Öz Sağlıkİş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek, Oleyis Sendikası Manisa İl Temsilcisi Ayhan Kabasakal katıldı.

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