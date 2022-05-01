Kalaycılığın son temsilcileri zamana direniyor Kalaycı Şerif Çoban: "Mesleğimiz zaten bitti, şimdiki gençler az çalışıp çok kazanmanın derdinde"

Manisa’nın Kula ilçesindeki tarihi çarşıda kalaycılık mesleğinin son temsilcileri adeta zamana direnerek mesleklerini sürdürmeye devam ediyor.

Bir zamanlar demir seslerinin yankılandığı Kula ilçesindeki tarihi çarşı, demirci, kalaycı gibi zanaatkarların kalmaması nedeniyle her geçen gün sessizliğe bürünüyor. Eskiyen ve yıpranan bakır kap kacağın toz nişadır yardımıyla kalay ile kaplanması işlemini yapan zanaatkarların son temsilcileri de adeta zamana direnerek mesleklerini sürdürmeye çalışıyor. Ateşin başında kendilerine teslim edilen bakır kap kacakları kalaylayarak yeni bir görünüme kavuşturan kalaycılar, mesleğe ilgi olmamasından dert yandı. Şimdiki gençlerin az çalışarak çok kazanmak istediklerini ve bu yüzden de el emeği mesleklere yönelmediğini söyleyen dededen toruna üçüncü kuşak kalaycı Şerif Çoban, “İlkokuldan beri yaklaşık 40 senedir bu dükkandayım. Dükkan dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Kalaycılık eskiden daha yoğundu ama şu an artık bitti. Özellikle köylerde sağım zamanlarında çok iş olurdu ama şimdilerde iş yok, oturuyoruz burada. Burası bakırcılar ve kalaycılar çarşısıydı. Şu anda biz 4 kişi kaldık. En gençleri de benim. Bakırın üzerindeki yağ ve kirleri kalaylayarak temizliyoruz. Mesleğimiz zaten bitti. Arkadan yetişen yok. Şimdiki gençler az çalışıp çok kazanmanın derdinde” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.