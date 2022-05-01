Turgutlu'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 otomobilin camlarını kırarak hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede çeşitli tarihlerde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, hırsızlık şüphelisinin E.E. (19) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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