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Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı

DHA

Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı


Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kavaklıdere Mahallesi'nde durdurulan otobüste yapılan aramada G.Y. (40) isimli erkek yolcunun üzerinden 237 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2022-05-01 21:06:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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