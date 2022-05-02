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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak

İHA

Karateye üç yıl önce başlayan 10 yaşındaki Deniz Kiraz, Sivas'ta düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 2 bin 600 sporcunun arasından Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Deniz Kiraz'ın hedefi ise kariyerinde 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yıldız Aras gibi adını karate tarihine altın harflerle yazdırabilmek.

On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak

Karateye üç yıl önce başlayan 10 yaşındaki Deniz Kiraz, Sivas’ta düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2 bin 600 sporcunun arasından Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Deniz Kiraz'ın hedefi ise kariyerinde 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yıldız Aras gibi adını karate tarihine altın harflerle yazdırabilmek.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve Alaşehir Belediyespor’un sporcusu olan 10 yaşındaki Deniz Kiraz, Sivas’ta düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2 bin 600 sporcunun arasından Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.
Yaşıtları oyun oynarken karateye başlayan Deniz Kiraz, yoğun çalışmasının karşılığını almanın gururunu yaşadı. Alaşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu olan Deniz’in hayali ise Karateye adını altın harflerle yazdırmış Yıldız Aras gibi başarılı olabilmek. Yıldız Aras’ı kendine örnek alan Deniz Kiraz, “Yıldız Abla gerçekten gelmiş geçmiş en iyi karatecilerimizden biri. Sürekli videolarını izliyorum ve onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum ve Allah’a dua ediyorum” dedi.
Karate branşının da kendisine göre kolay ve zor yanlarının olduğunu söyleyen Deniz Kiraz, başarının çok çalışmanın yanında birçok fedakarlıkta bulunmanın sonucunda geldiğini belirtti. Haftada 45 antrenman yaptıklarını ifade eden Kiraz şöyle konuştu: “Okuldan sonra antrenmana gitmek ve sonra yorgun bir şekilde ödevlerini yapmak kolay olmuyor. Ben başarmak ve iyi bir Karateci olmak istiyorum. Yıldız Abla gibi tarihe geçmek istiyorum”
Sporcuları Deniz Kiraz’ın milli takıma seçilmesinin tesadüf olmadığını kaydeden Alaşehir Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Bilal Gültekin, daha dördüncü sınıfa giden Deniz’in her türlü olumsuzluğa rağmen pes etmediğini vurguladı. Deniz’in kendisine örnek aldığı Yıldız Aras’ın kariyerinde 5 Dünya şampiyonluğu ve 10 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatan Antrenör Bilal Gültekin, “Her sporcu Yıldız Aras olmak ister. Biz sporcularımızı yetiştirirken onlara ablalarının, ağabeylerinin başarılarını da gösteriyor, anlatıyoruz” şeklinde konuştu.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Deniz Kiraz’ı makamında ağırladı. Milli takımda Türkiye’yi layıkıyla temsil edeceğinden ve hatta madalyalar almaya devam edeceğinden emin olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, amatör branşlara verdikleri desteklerle Deniz Kiraz gibi birçok sporcunun kendini kanıtladığına dikkat çekti. Başkan Öküzcüoğlu, “Deniz’in yetişmesine emeği olan Alaşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Tahsin Can'a ve Antrenörümüz Bilal Gültekin hocamıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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