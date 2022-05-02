Manisa protokolü bayramda bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa protokolü bayramda bir araya geldi

İHA

Manisa protokolü bayramda bir araya geldi

Pandemi nedeniyle Manisa'da 2 senedir yapılmayan bayramlaşma programı Manisa Öğretmenevinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Ramazan Bayramının ilk günü bir araya gelen Manisa protokolü Öğretmenevinde bayramlaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından karşılanan misafirlerle tek tek bayramlaşıldı.
Bayramlaşma programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, vali yardımcıları, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, MHP İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Ramazan ayının hem ülke olarak hem il olarak huzur içinde, sükut içinde tamamladık. Temennim odur ki birlik içinde huzur içinde her zaman bayramları kutlayalım” diyerek bayramlaşmaya katılanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK´da Altay gitti, Bayraktar geldi
YEREL HABERLER Manisa FK´da Altay gitti, Bayraktar geldi
Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak
YEREL HABERLER On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak
Manisa FK’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Manisa FK’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona ...
Manisa FK´da Turgay Altay ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK´da Turgay Altay ile yollar ayrıldı
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Amed SK: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Amed SK: 2
Manisa FK- Bursaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK- Bursaspor maçının ardından
Sarıgöl’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı El çabukluğuyla telefoncuda dolu kutuyu, boş kutuyla değiştirdi 4 bin 500 TL'lik telefonu çaldı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı El ...
Ahmetli'de jandarmadan 60 çocuğa bayramlık
YEREL HABERLER Ahmetli'de jandarmadan 60 çocuğa bayramlık
Salkım güvesiyle Japon tuzaklı mücadele
YEREL HABERLER Salkım güvesiyle Japon tuzaklı mücadele
Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3
Mezarlıklara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Mezarlıklara bayram ziyareti
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Bursaspor: 3
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Bursaspor: 3
Manisa FK - Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor küme düştü
YEREL HABERLER Turgutluspor küme düştü
Turgutluspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor küme düştü
YEREL HABERLER Akhisarspor küme düştü
Akhisar Belediyespor - Amedspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisar Belediyespor - Amedspor (FOTOĞRAFLAR)
Ramazan ayının bereketi Turgutlu’da yaşandı
YEREL HABERLER Ramazan ayının bereketi Turgutlu’da yaşandı
Turgutlu'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.