Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı

İHA

Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan Bayramı’nda Manisalıların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için görev başında olan İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Su Arıza, Mezarlık, Haşere İle Mücadele ve Kanal Arıza Birimlerindeki personelleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Tüm Manisalıların bayramını kutlayan Başkan Ergün, “Hemşehrilerimizin huzur içinde bayram yaşaması için tüm ekiplerimizle görev başındayız” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin nöbetçi birimlerinde görev yapan personellere bayram ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Ergün’e birim ziyaretlerinde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ile daire başkanları eşlik etti. Başkan Ergün, bayram turlarına İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile başladı. Daire Başkanı Gürhan İnal ve personeliyle tek tek selamlaşan ve bayramlarını kutlayan Başkan Ergün, dış görevde olan personele de telsiz yoluyla iyi bayramlar diledi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle noktalandı.

Birimleri ziyaret etti
İtfaiye ziyaretinin ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler, Ulaşım Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Daire Başkanı Hüseyin Üstün ve personeliyle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, bayramlarını kutladı. Ardından Zabıta Dairesi Başkanlığına geçildi. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, şube müdürleri ve personele hayırlı bayramlar dileklerini ileten Başkan Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra MASKİ Genel Müdürlüğü Su Arıza Birimi’nde görev yapan personel ziyaret edildi. Başkan Ergün, burada MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş ve birim personelleri tarafından karşılandı.

“Görev başındayız”
Başkan Ergün, bayram ziyaret turlarını Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ve Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ile sürdürdü. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, gasilhane birim çalışanları, haşere ile mücadele personelleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ergün, daha sonra MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza Birimi’ni de ziyaret etti. Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve personellerinin bayramını kutlayan Başkan Ergün, personellerle günün anısına fotoğraf çektirerek, ziyaret turlarını tamamladı. Tüm Manisalıların bayramını kutlayan Başkan Ergün, “Hemşehrilerimizin huzur içinde bayram yaşaması için tüm ekiplerimizle görev başındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ergün, MHP’nin bayramlaşmasında partililerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün, MHP’nin bayramlaşmasında partililerle ...
Manisa protokolü bayramda bir araya geldi
YEREL HABERLER Manisa protokolü bayramda bir araya geldi
Manisa FK´da Altay gitti, Bayraktar geldi
YEREL HABERLER Manisa FK´da Altay gitti, Bayraktar geldi
Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak
YEREL HABERLER On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak
Manisa FK’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Manisa FK’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona ...
Manisa FK´da Turgay Altay ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK´da Turgay Altay ile yollar ayrıldı
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Amed SK: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Amed SK: 2
Manisa FK- Bursaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK- Bursaspor maçının ardından
Sarıgöl’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı El çabukluğuyla telefoncuda dolu kutuyu, boş kutuyla değiştirdi 4 bin 500 TL'lik telefonu çaldı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı El ...
Ahmetli'de jandarmadan 60 çocuğa bayramlık
YEREL HABERLER Ahmetli'de jandarmadan 60 çocuğa bayramlık
Salkım güvesiyle Japon tuzaklı mücadele
YEREL HABERLER Salkım güvesiyle Japon tuzaklı mücadele
Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3
Mezarlıklara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Mezarlıklara bayram ziyareti
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Bursaspor: 3
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Bursaspor: 3
Manisa FK - Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor küme düştü
YEREL HABERLER Turgutluspor küme düştü
Turgutluspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor küme düştü
YEREL HABERLER Akhisarspor küme düştü
Akhisar Belediyespor - Amedspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisar Belediyespor - Amedspor (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.