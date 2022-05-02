Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BBSK ING Basketbol Süper Ligi'nde Misli.com TBL’nin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa BBSK Basketbol Süper Ligine yükseldi Sezona Federasyon Kupasıyla başlayan Manisa BBSK Şampiyonluk kupasını kazanarak bir sezonda 2 kupa kazanma başarısını da gösterdi

İHA

Manisa BBSK ING Basketbol Süper Ligi'nde Misli.com TBL’nin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa BBSK Basketbol Süper Ligine yükseldi Sezona Federasyon Kupasıyla başlayan Manisa BBSK Şampiyonluk kupasını kazanarak bir sezonda 2 kupa kazanma başarısını da gösterdi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) sezona şampiyonluk parolasıyla giren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, hedefine ulaştı. Sezona Federasyon Kupasını kazanarak başlayan yeşilbeyazlı ekip, şampiyon olarak sezonu çifte kupa ile tamamlamış oldu. Maçın bitimiyle salonda büyük bir sevinç yaşandı.
Manisa’nın dev adamları sahaya Sercan Topçu, Diante Watkıns, Fatih Cantitiz, Andre Willamson, Tuna Han Dikmen 5’iyle çıktı. İlk periyodu 3015 önde tamamlayan dev adamlar, ikinci periyotta üstünlüğü elden bırakmadı ve ilk yarıyı 5030 önde tamamladı. 3. Periyotta Manisa 25 sayı bulurken, Balıkesir ise 29 sayı attı. 4. Periyoda 7559 önde giren Manisa BBSK sahadan 9871 galip ayrılmayı başardı. Dev adamlarda 12 sporcudan 10’u sayı üretmeyi başardı. Diante Levan Watkıns 20 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Maçın en skor oyuncusu ise 22 sayı atan Balıkesir’den Carlton Edward Bragg oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Tarık Almış Spor Salonunda oynanan maçta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 9871 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi. Yeşilbeyazlı ekip, taraftarların büyük desteğiyle maçı baştan sona üstün götürdü. Ligde 23. galibiyetini alan dev adamlar, 20222023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde oynayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da çok sayıda taraftarla birlikte karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti. Maç sonrası basketbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Başkan Ergün ve Başkan Güzgülü, sahaya inerek bando takımı eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Manisa BBSK Başkanı Mehmet Güzgülü karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bu mutlu günde diyecek pek bir şey bulamıyoruz. Sene başında federasyon Kupasını alarak bu şampiyonluğun ayak izlerini vermiştik. Bir yılda iki kupa alan ender takımlardan biriyiz. Hem federasyon kupasını kazandık, şimdi de şampiyonluğumuzu ilan ettik" şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün: "Her şey muhteşem"
Büyük bir sevinç yaşayan ve bunu hem parkede hem de tribünlerde gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şunları söyledi:
"Söylenecek kelime yok. Her şey muhteşem. Muhteşem bir takım, muhteşem bir taraftar. Büyük bir coşkuyla bütün bir sezon boyunca takımı destekledi Manisa halkı. Biz de onların yanında olduk. İlk defa basketbolda süper ligi getirdik. Çok şükür. İkinci bir bayramı yaşattılar bize. Önümüzdeki yıl Süper Ligde oynayan Anadolu Efes’inden Fenerbahçe’sine kadar bütün takımları Manisa’da ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Emeği geçen yönetim, teknik kadro, oyuncular, seyirciler hepsine teşekkür ediyorum.”

Manisa BBSK Basketbol Şube Sorumlusu Çaylan: "5 senedir bu hedef için çalışıyoruz"
Manisa BBSK Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "5 yılın sonunda hedeflediğimiz yere vardığımız için çok mutluyuz. 5 yılın başında bu hedefle yola çıkmıştık. 9 aydır oyuncular gecelerini gündüzlerine kattılar, çok ter akıttılar. Emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutluyum. Şehrimize de ilk defa Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatacağımız içi ayrıca gururluyum. Bu taraftar bu bütünleşmeyle süper ligde de kalıcı olacağız. Şehrimize basketbolu daha çok sevdirip Manisa’yı bir basketbol şehri yapacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı
Selendi’de eski bayramlar yaşatılıyor
YEREL HABERLER Selendi’de eski bayramlar yaşatılıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper ...
Selendi’de bayramlaşma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Selendi’de bayramlaşma töreni düzenlendi
Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper Lig'de
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Süper ...
Manisa FK yönetiminden Bursaspor maçı açıklaması Manisa FK Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Engin Anlı: "Bursaspor taraftarına ‘yasak’ olmasına rağmen tribünde yer açan yetkililer tüm uyarılarımızı görmezden gelmiş ve istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmışlardır"
YEREL HABERLER Manisa FK yönetiminden Bursaspor maçı ...
Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı
Başkan Ergün, MHP’nin bayramlaşmasında partililerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün, MHP’nin bayramlaşmasında partililerle ...
Manisa protokolü bayramda bir araya geldi
YEREL HABERLER Manisa protokolü bayramda bir araya geldi
Manisa FK´da Altay gitti, Bayraktar geldi
YEREL HABERLER Manisa FK´da Altay gitti, Bayraktar geldi
Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak
YEREL HABERLER On yaşındaki Deniz’in hedefi ‘Yıldız Aras’ gibi olmak
Manisa FK’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Manisa FK’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona ...
Manisa FK´da Turgay Altay ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK´da Turgay Altay ile yollar ayrıldı
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Serik Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Amed SK: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Amed SK: 2
Manisa FK- Bursaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK- Bursaspor maçının ardından
Sarıgöl’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı El çabukluğuyla telefoncuda dolu kutuyu, boş kutuyla değiştirdi 4 bin 500 TL'lik telefonu çaldı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı El ...
Ahmetli'de jandarmadan 60 çocuğa bayramlık
YEREL HABERLER Ahmetli'de jandarmadan 60 çocuğa bayramlık
Salkım güvesiyle Japon tuzaklı mücadele
YEREL HABERLER Salkım güvesiyle Japon tuzaklı mücadele
Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.