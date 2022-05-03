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Alkolün sonu ölümle bitti Alkolün etkisiyle dengesini kaybedip 60 metreden aşağıya düştü

İHA

Alkolün sonu ölümle bitti Alkolün etkisiyle dengesini kaybedip 60 metreden aşağıya düştü

Manisa'da arkadaşlarıyla birlikte oturdukları tepede alkol aldıktan sonra alkolün etkisiyle bir anda dengesini kaybeden adam 60 metre aşağıya düşerek hayatını kaybetti
Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi NATO Tepesi Mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında F.C. (41E), Ş.S. (41E), S.M. (36E) ve İsmail Yıldırım (36) isimli şahıslar beraber alkol aldıkları esnada tepedeki kayalıkların uç kısmında oturan İsmail Yıldırım, alkolün etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre yükseklikten aşağı düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri İsmail Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İsmail Yıldırım'ın 2021 yılında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilirken, meydana gelen olayla ilgili olarak Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Jandarma OYİT ve Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

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