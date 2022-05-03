Vali Karadeniz ilçeleri ziyaret ederek bayramlaştı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz il merkezinde gerçekleştirilen resmi bayramlaşma programının ardından Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla ve protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen resmi bayramlaşma programının ardından Yunusemre ilçesindeki Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda düzenlenen programda yurtta kalan öğrencilerle bir araya gelerek bayramlaştı. Yurttaki bayramlaşmanın ardından Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerini ziyaret eden Vali Karadeniz ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bayramlaştı.

Alaşehir'de şehit Mesut Yazar'ın ailesini, Salihli'de gazi İsa Demir'i, Turgutlu Huzurevinde kalan yaşlıları, Salihli Devlet Hastanesinde hastaları beraberindeki heyetle birlikte ziyaret eden Vali Karadeniz hastalara acil şifalar diledi. Vali Karadeniz ayrıca Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde bayramda görevde olan emniyet ve jandarma personelini de ziyaret ederek bayramlaştı.

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