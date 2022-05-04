Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi’nde prestij proje çerçevesinde başlattığı çalışmalarında büyük aşama kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da prestij proje çerçevesinde yenilemeye başladığı Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi’nde yoğun bir iş programı uyguluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi’nde kaldırım ve bordür düzenlemelerinin yapıldığını belirten Öztozlu, “Cadde üzerinde ekiplerimiz bir taraftan elektrik işlerini kontrol ediyor, diğer taraftan sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Burası İstanbulAnkara yolunu; AkhisarSalihli karayolunu birbirine bağlıyor. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde olduğu gibi Akhisar ilçemize de yeni yaşam alanları kazandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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