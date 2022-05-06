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Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini üretecek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik; "Bundan sonra Şehzadeler Belediyesinin GES ile kendi enerjisini üretmeye başlayacak"

İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Sancaklıbozköy Mahallesinde düzenlenen Çok Amaçlı Salon ve çevre düzenlemesi açılışında yaptığı konuşmada, bundan sonra Şehzadeler Belediyesinin GES ile kendi enerjisini üretmeye başlayacağını ve yıllık 450 bin TL tasarruf sağlayacaklarını müjdeledi.

Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini üretecek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik; "Bundan sonra Şehzadeler Belediyesinin GES ile kendi enerjisini üretmeye başlayacak"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Sancaklıbozköy Mahallesinde düzenlenen Çok Amaçlı Salon ve çevre düzenlemesi açılışında yaptığı konuşmada, bundan sonra Şehzadeler Belediyesinin GES ile kendi enerjisini üretmeye başlayacağını ve yıllık 450 bin TL tasarruf sağlayacaklarını müjdeledi.
Şehzadeler Belediyesi, Sancaklıbozköy Mahallesi’nde yaklaşık 2 milyon 500 bin TL maliyette hayata geçirdiği Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenleme Projesi’ni törenle hizmete açtı. Törene Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yanı sıra AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, diğer mahallelerin muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Şehzadeler Mehter Takımı mini bir konser verdi.

“Belediye başkanımız bizim için büyük bir şans”
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başlayan törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in 2014’te göreve gelmesiyle birlikte mahallelerine Türkiye’nin en güzel Kiraz Pazarını yaptığını ve başkanın kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Muhtar Dalgın Başkan Çelik’e mahallelerine sağladığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“Hizmetlerimizle hayatın her alanında var olduk”
Daha sonra söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise 2014 yılında göreve geldikten sonra dur durak bilmeden çalışarak, Şehzadeler’de yaşayan vatandaşların hayat standardını yükseltebilmek, onları mutlu edebilmek için hayatın her alanıyla ilgili sayısız projeyi bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Eğitimde, sanatta, kültürde, sosyal yardımda, halkla ilişkilerde ve akla gelebilecek her alanında yasalar ve imkanlar ölçüsünde sayısız projeyi hayata geçirerek var olmaya çalıştıklarını belirtti.

“Tarımla ilgili yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalıştık"
Şehzadeler ilçesinin bir tarih, kültür ve medeniyet, turizm, ticaret şehri olduğuna değinen Başkan Çelik, “İlçemiz aynı zamanda 320 bin dönümlük tarım arazisiyle de bir tarım şehri. Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçimize duyarsız kalmadık. Tarımla ilgili yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalıştık. 4 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaparak çiftçilerimizin rahat ulaşımlarını temin ettik. 100 kilometrenin üzerinde ova yollarında soğuk asfalt kaplaması yaparak hizmetin standardını yükselttik. Türkiye’nin en güzel Kiraz Pazarını yaparak üreticilerimizin hizmetine sunduk. Fidan destekleri yaptık. 20 bin zeytin fidanını geçen günlerde dağıttık ki toprakla buluşsun diye. Bir ilk olarak ki tane erken uyarı sistemini kurarak Tarım İl Müdürlüğümüzün sistemiyle entegre ettik. Çiftçilerim olumsuz hava koşullarından haberdar olup tedbir alabilsin diye. Kiraz Pazarımızın yanında 50 dönümlük bir alanda bu yıl ilk kez silajlık mısır ektik. Nasip olursa hasat sonrası 400 kilogramlık paketler halinde silajlarımızı üretip besicilik yapan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız” dedi.

Yıllık 450 bin TL tasarruf sağlanacak
Yaptığı konuşmasında bir enerjiyle ilgili bir müjde de paylaşan Başkan Çelik, “Yenilenebilir enerji çok önemli. Ülkemizin en önemli açığı ithalatta enerji açığı biliyorsunuz. Dolayısıyla yerli enerjiye, çevreci enerjiye, yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var. Dedik ki biz de elimizi taşın altına koyalım. Kıran çiftlik Mahallemizde kendimize ait alanda müracaatlarımızı yaptık, lisanslarımızı çıkarttık, ihalesini yaptık yer teslimi gerçekleşti. Birkaç ay içerisinde 1 megawatlık enerji santralimizi santralimizde devreye sokmuş olacağız. Belediye olarak hepsi olmasa bile en azından bir kısmını kendimiz üretmiş olacağız. Yaklaşık 450 bin TL gibi belediyemiz tasarruf etmiş olacak. 2. Lisansımız için de çalışmalarımıza başladık. Bunu da yine Kırançiftlik Mahallemizde hizmete sokacağız.” şeklinde konuştu.

2 milyon 489 bin TL’ye mal oldu
Şehzadeler Belediyesi’nin ihale aşamasındaki projelerinden söz ederek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik daha sonra açılışı yapılan tesis hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik, “Bugün hep birlikte Sancaklıbozköy Mahallemize güzel bir proje daha kazandırmış olmanın, mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz; Sancaklıbozköy Mahallesi 2502 parselde yaklaşık 12 bin 210 metrekarelik bir alanı içeriyor. KDV dahil 2 milyon 112 bin TL’ye ihale edilen projemiz; Fen İşleri Müdürlüğümüzün 59 Bin TL’ye gerçekleştirdiği 172 metrekare panel çit, 80 metre tül beton direkli tel örgü; Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 318 bin TL’ye gerçekleştirdiği aydınlatma, bahçe tesviyesi, otomatik sulama sistemi, çim ve mevsimlik çiçek dikimi, 10 adet kamelya montajı gibi ilavelerle birlikte KDV dahil 2 milyon 489 bin TL’ye mal olmuştur. Proje içerisinde 800 metrekare Çok Amaçlı Salon, 1460 metrekare Açık Düğün Salonu, 15 metrekare Büfe, 1740 metrekare Yürüyüş Alanı, 3 bin 750 metrekare Otopark Alanı ve Piknik Alanları yer alıyor” dedi.

Kiraz Festivaline davet etti
Başkan Çelik, 22 Mayıs’ta Sancaklıbozköy’de bir de Kiraz Festivali düzenleyeceklerini duyurarak, “Mahalle sakinlerimiz Ankaralı bir sanatçı istemişler. Festivalimize Ankaralı Coşkun katılacak. Çeşitli ikramların olacağı ve en güzel kiraz yarışmasının yapılacağı bu festivalimize de tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.
Başkan Çelik’in konuşmasının ardından Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak tarafından yaptırılan duanın ardından tesisin açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

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