Manisa FK Ankara deplasmanında

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'a 3-1 yenilerek Play-Off'a kalma şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nün rakibi olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Manisa Futbol Kulübü'nde kart cezalıları Nino Kouter ile Muhammet Taha mücadelede forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-05-07 12:50:16



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