Manisa'da trafik haftası farkındalık etkinliği Manisa’da ’Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ uygulaması Vali Yaşar Karadeniz, “Türkiye’nin trafik ile ilgili konularda örnek ülke konumuna getirilmesi hedefimiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da trafik haftası farkındalık etkinliği Manisa’da ’Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ uygulaması Vali Yaşar Karadeniz, “Türkiye’nin trafik ile ilgili konularda örnek ülke konumuna getirilmesi hedefimiz”

İHA

Manisa'da trafik haftası farkındalık etkinliği Manisa’da ’Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ uygulaması Vali Yaşar Karadeniz, “Türkiye’nin trafik ile ilgili konularda örnek ülke konumuna getirilmesi hedefimiz”

Manisa’nın Salihli ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla, “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” kampanyasının tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Türkiye’nin trafik ile ilgili konularda örnek ülke konumuna getirilmesi hedefimiz.” dedi.
'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, polis ve jandarma trafik ekipleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam yaptı. Trafikte can ve mal kayıplarını azaltmak için hem yaya hem de araç sürücülerinin dikkatli olmaları amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Kaymakam Sağlam, “Sürücülerin emniyet kemerlerini takmaları ve yayaların 5 adımda güvenli yürüyüşü, görünür olmak, yaya geçitlerini kullanmak gibi konularda bir farkındalık çalışması yaptık. Bu yıl içerisinde trafikte can ve mal kayıplarında bir önceki yıllara oranla gözle görülür bir düşüş oldu. Bu yüzden bu konuda hep birlikte el ele vermeli ve trafikte can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirmeliyiz” şeklinde konuştu.
Bu yıl Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin startının Salihli’den verildiğini ifade eden Vali Karadeniz “Programın mottoları ve hedeflerinin amacının ülkemizde trafik kazalarında kaybettiğimiz veya sakat kalan insan gücünü ve maddi hasarları mümkün olduğunca azaltılması ve Türkiye’nin trafik ile ilgili konularda örnek ülke konumuna getirilmesidir” dedi.
Trafikte duyarlılık hedeflerinin gerçekleştirilmesinin herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi ile mümkün olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz” Bu çalışmaların amacı bu alışkanlıkları bizlere kazandırmak. İçişleri Bakanımızda açıklamasında söylediği gibi trafik kazalarında, yapılan çalışmalar sonucunda önemli bir azalma var. Bunu sürekli hale getirmek ve Türkiye’yi trafik kazaları konusunda bulunduğu konumundan çok daha yukarıya çıkarmak hedefindeyiz. Ben inanıyorum ki burada yapacağımız çalışmalarla hepimiz bu hedefe kilitleneceğiz hepimiz bu hedefi gerçekleştirmek için uğraşacağız” dedi. Vali Karadeniz şöyle konuştu: “Trafik eğitimi çocukluk döneminde aile ile başlar onun için tüm ailelerimizi bilinçlendirmemiz gerekir. Daha okula gitmeden önce çocuklarımızın, örneğin bisiklete binerken kask takması gerektiği bilincini ona verecek olan, temel trafik kurallarını öğretecek olan annesi ve babasıdır. Daha sonra ki aşamada okul çağında verecek olduğumuz trafik eğitimi oldukça önemlidir ki trafik bilincinin en çok geliştiği süreç bu süreçtir. Son süreç olarak sürücü kurlarında verilen eğitimler bu eğitimlerinde mutlaka amacı gerçekleştirecek şekilde nitelikli bir şekilde verilmesini sağlamamız ve yapılan denetimleri de aynı şekilde sürdürmemiz gerekmektedir. Eğitimlerin yanı sıra trafik denetimleri de oldukça önemli. Trafik denetimi yapmadan trafik güvenliğini sağlayan bir ülke dünyada yok, başka bir çaresi de bunu bulunmamıştır. Trafik konusunda ileri gitmiş ülkelerde şu algı kesindir “ben hata yaparsam ceza beni bekliyor” dolayısıyla bu algıyı da belki oluşturmamız gerekiyor. Elbette hedef burada ceza yazmak değil, hedef sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak. Tüm bunları birebirine bütünlediğimizde bizlerde olumlu yönde yürüdüğümüz bu yolda daha da büyük ivme kazanarak trafik kazalarını en aza indireceğiz diye düşünüyorum”.
Konuşmaların ardından yılın en iyi servis şoförleri Hasan Yalı, Meliha Armağan, Süleyman Sağlam, yılın en iyi Jandarma Trafik personeli ödülü Uzman Jandarma Çavuş Erdal Karlıdağ, yılın en iyi bölge trafik polis memuru ödülü Şener Şahin, yılın en iyi şehir içi trafik polis memur ödülü Yusuf Yıldız’a plaket verilirken, okul geçidi görevlisi eğitiminde başarılı olan öğretmen ve öğrencilere belgeleri verildi. Jandarma arama kurtarma köpeği aryanın ileri itaat gösterisinin ardından emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile uygulamalı olarak tanıtıldı. “Kendini güvende hisset” projesi çerçevesinde traktör ve römorklara reflektör takılırken, yaya geçidi ise protokol ve öğrenciler tarafından boyandı. Programda Vali Karadeniz ve protokol üyeleri sürücülere broşür dağıtırken, ayrıca jandarma ve polis stantlarını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıgöl’de 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliği Yapılan denetimde hem broşür dağıtıldı hem uygulamalı eğitim verildi hem de bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de 'Karayolları Trafik Haftası' ...
Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor
Manisa BBSK’lı judoculardan 18 madalya
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı judoculardan 18 madalya
Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş Manisa’da 20’ye yakın köpeği tarım ilacıyla zehirlemişler
YEREL HABERLER Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş Manisa’da ...
Yılın annesine en tatlı öpücük Otizmli oğluyla birlikte derslere giren ve hiç devamsızlığı bulunmayan Filiz Biber yılın annesi ödülüne layık görüldü Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programıyla Filiz Biber’e yılın annesi plaketi ve çiçek takdim edildi
YEREL HABERLER Yılın annesine en tatlı öpücük Otizmli oğluyla ...
Kula'da “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kula'da “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” ...
Başkan Kayda, yeni pazar yeri ve halk ekmek çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, yeni pazar yeri ve halk ekmek ...
Manisa FK Ankara deplasmanında
YEREL HABERLER Manisa FK Ankara deplasmanında
Turgutlu'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Turgutlu'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: ...
Türk Kızılay'dan öğrencilere ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Türk Kızılay'dan öğrencilere ilk yardım eğitimi
Turgutlu Belediyesi meclisinde 5 madde karara bağlandı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi meclisinde 5 madde karara ...
Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini üretecek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik; "Bundan sonra Şehzadeler Belediyesinin GES ile kendi enerjisini üretmeye başlayacak"
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini ...
Öğrenciler e-Twinning projesini Vali Karadeniz’e anlattı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencilerini misafir etti
YEREL HABERLER Öğrenciler e-Twinning projesini Vali Karadeniz’e ...
Muradiye Futbol Sahasında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Muradiye Futbol Sahasında sona yaklaşıldı
Kirazda fiyatlar düştü Sezonun ilk kirazının sembolik olarak 700 TL’den satıldığı Manisa’daki kiraz pazarında kiraz fiyatları 40 TL ila 80 TL arasında değişiyor Kiraz fiyatlarının 10 gün sonra 10 TL’ye kadar gerilemesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kirazda fiyatlar düştü Sezonun ilk kirazının sembolik ...
Salihli’de Çocuk Değerlendirme Eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Salihli’de Çocuk Değerlendirme Eğitimi tamamlandı
E Spor Şehzadeler Volarant Turnuvası şampiyonları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER E Spor Şehzadeler Volarant Turnuvası şampiyonları ...
Kaybolan küçük Zümral, duvarın dibinde uyurken bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan küçük Zümral, duvarın dibinde uyurken ...
Somaspor evinde İnegölspor'la karşılaşacak
YEREL HABERLER Somaspor evinde İnegölspor'la karşılaşacak
Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta ...
İşletme sahibine, çalışanının sattığı içki nedeniyle kesilen para cezasını, mahkeme iptal etti
YEREL HABERLER İşletme sahibine, çalışanının sattığı içki nedeniyle ...
Bakanlık talimat verdi, Marmara Gölü'nü kurtarma projesi hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bakanlık talimat verdi, Marmara Gölü'nü kurtarma ...
Soma'nın park ve bahçeleri yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Soma'nın park ve bahçeleri yaza hazırlanıyor
Kaybolan küçük kız, evinin uzağında duvar kenarında uyurken bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan küçük kız, evinin uzağında duvar kenarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.