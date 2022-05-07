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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden ocağında yanan tanker korkuttu

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında mazot yüklü tankerde çıkan yangın korkuttu. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ve jandarma ekipleri yangını söndürerek büyümesini önledi.

Maden ocağında yanan tanker korkuttu

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında mazot yüklü tankerde çıkan yangın korkuttu. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ve jandarma ekipleri yangını söndürerek büyümesini önledi.
Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesinde saat 15.30 sıralarında İmbat Mden Ocağı sahasında Muhammet G.'ye ait bir adet mazot tankeri tespit edilemeyen nedenden dolayı yandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Soma Şefliğine bağlı 2 adet yangın söndürme tankeri ve 1 Jandarma devriyesi 3 personel ile müdahale edildi. Yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

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