Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait tarlada çalışan N.D. (54), arazinin eğimli olması nedeniyle kullandığı traktör devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörden yaklaşık 5 metre mesafede bulunan N.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından N.D.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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