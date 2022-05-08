Turgutluspor kazanarak bitirdi

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 sezonluk mücadelesinin ardından geçen hafta 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Turgutluspor, son maçta kendisi gibi küme düşen Kahramanmaraşspor'u tek golle geçti. Grubu 37 puanla 17'nci sırada bitiren kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda 3'üncü Lig'e dönecek. Turgutlu, 2020 yılında 5 sene aradan sonra 2'nci Lig'e yükselmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-05-08 12:14:30



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