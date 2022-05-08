Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa gömülü el bombası bulundu. Bombanın Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlı arazide toprağa gömülü halde Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenli bir şekilde bombayı bulunduğu alandan çıkararak imha etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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