Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için hazırlıklar tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için hazırlıklar tamamlandı

İHA

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için hazırlıklar tamamlandı

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu 15 Mayıs’ta gerçekleşecek.
Manisa Atatürk Kent Park’tan başlayarak, Avrupa’nın tek alana kurulu en büyük üretim tesislerinden biri olan Vestel City’e, oradan Manisa’nın tarihi dokusuna ve tüm güzelliklerine uzanacak Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’na sayılı günler kaldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde elit sporcuların katılım göstereceği maratonda aynı zamanda atletizm sporunu seven, ilgi duyan herkes koşacak.

İki bin kişi koşacak
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’na Türkiye’nin her yerinden 2 bine yakın başvuru yapıldı. Yarışa kayıt yaptıran sporcular ve ailelerin katılımı ile 15 Mayıs 2022 tarihinde Manisa’ya yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Manisa’da spor turizminin gelişmesine büyük katkı sunacak olan maratonun 131415 Mayıs tarihlerinde kente hareketlilik getirmesi bekleniyor.
Maratonun 21 kilometre koşu parkurunda; Türkiye’yi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda temsil eden milli atlet Yavuz Ağralı ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonu milli atlet Ömer Alkanoğlu, Vestel’in özel davetlisi olarak Manisa’da koşacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde organize edilen Kulüpler Yarı Maraton Ligi'nin final yarışması da Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu ile birlikte başlayacak. 80 kişilik Elit Atlet grubu Manisa tarihi dokusunda koşarak ter dökecek.
Sporcular için hazırlanan çantaların dağıtımı, yarış öncesi 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Sporcu çantalarının içinde elektronik göğüs çipi, Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu formasının yanı sıra Manisa kuru üzümü, Manisa üzüm şırası, Manisa mesir macunu da yer alıyor.
Yarışların ardından gerçekleşecek ödül töreninde dereceye giren başarılı sporculara ödülleri takdim edilecek.

Manisa spor turizminin dikkatini çekecek
Düzenlenen Maraton bir spor festivali olmasının yanı sıra spor turizmi anlamında da şehre yeni bir cazibe kazandıracak. Gerek ulusal basında gerekse uluslararası platformlarda adından söz ettirecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, şehre olan merakı artıracak. Geleneksel hale getirilmesi planlanan maraton ile Manisa’nın ulusal ve uluslararası konumdaki önemi ivme kazanacak.

Bu maratonda minikler de koşacak
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda çocuklar da koşacak. 14 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda Saat 11.00 12.00 saatleri arasında, 412 yaş grubundaki çocukların da yarışabileceği 500 metrelik parkurda Çocuk Koşusu organize edilecek. Spor sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması, sağlıklı bireylerin topluma kazandırılmasında temel faktör olarak görülüyor. Aileleri ile spor festivali tadındaki bu etkinliğe katılım sağlayan minikler, doyasıya eğlenecek, ödüller için tatlı bir rekabet içerisinde koşacaklar.

Maraton çeşitli etkinliklerle zenginleşecek
14 Mayıs saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan Çocuk Koşusu öncesinde, minikler için Zumba Kids etkinliği düzenlenecek. Çocuk Koşusu ödül töreni sonrasında ise eğlenceli ve eğitici oyunlar oynanacak.
15 Mayıs’ta ise Atatürk Kent Park’ta gerçekleşecek olan 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarının öncesinde ise yarışmacıların motivasyonunu artıracak, müziğin ve sporun bir arada olduğu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aynı zamanda birçok marka organizasyonda stantlar açarak, sporseverlerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü Lidya dönemine ait Bintepeler Tümülüslerinde kaçak kazıya suçüstü Defineciler 20 metre derinliğinde tünel kazdı
YEREL HABERLER Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü Lidya ...
Manisa Büyükşehir Belediye binası çölyaklılar için yeşil renge büründü
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediye binası çölyaklılar için ...
Yunusemre Belediyespor satrançta Manisa şampiyonu
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor satrançta Manisa şampiyonu
Salihli’de 675 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Salihli’de 675 sikke ele geçirildi
Turgutlu Biyogaz, Manisa’nın bereketli tarım topraklarına değer katıyor Enerji sektörüne katma değer sağlayan Turgutlu Biyogaz, Manisa’nın bereketli tarım topraklarını zenginleştiriyor Turgutlulu çiftçi Halil Sarı: “Hiçbir sıkıntı, kalıntı ve ilaç görmedik. Zarar vermediği gibi toprağı hümik asit gibi kabartıyor. Mahsullerimiz de ortada zaten” PAÜ Rektör Yardımcısı ve Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necip Atar: “Çiftçilerimize daha verimli ve daha kaliteli zirai ürünler elde edileceğinden dolayı bu gübreyi kullanmalarını tavsiye ediyoruz”
YEREL HABERLER Turgutlu Biyogaz, Manisa’nın bereketli tarım ...
Sosyalleşmek için judoya başlayan Sümeyye, dünya şampiyonluğu yolunda
YEREL HABERLER Sosyalleşmek için judoya başlayan Sümeyye, dünya ...
Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı
Ne savaş ne deprem, bu evlere piyango vurdu Binlerce insan daha iyi bir yaşam için evlerini terk etti Manisa’da Şehzadeler Belediyesi tarafından başlatılan Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinde yıkımlar hızla devam ediyor Yaklaşık 350 dönümlük bir alanı kapsayan projede boşaltılan ve yıkımları devam eden binalar, savaş veya deprem sonrası hasarlı şehirleri andırdı
YEREL HABERLER Ne savaş ne deprem, bu evlere piyango vurdu Binlerce ...
Manisa BBSK Basketbol Takımı kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Manisa BBSK Basketbol Takımı kupasına kavuştu
Atıl alan 12 bin metrekarelik peyzaj alanına dönüştü
YEREL HABERLER Atıl alan 12 bin metrekarelik peyzaj alanına dönüştü
Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti
Alkollü kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Horoz dövüştüren 31 kişiye toplam 56  bin lira para cezası
YEREL HABERLER Horoz dövüştüren 31 kişiye toplam 56  bin lira para ...
Ormanda patlamamış el bombası bulundu
YEREL HABERLER Ormanda patlamamış el bombası bulundu
Cinayetten aranan şahıs horoz dövüştürürken yakalandı
YEREL HABERLER Cinayetten aranan şahıs horoz dövüştürürken yakalandı
Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye ...
Annelerin çiçeği Başkan Çelik’ten
YEREL HABERLER Annelerin çiçeği Başkan Çelik’ten
Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası ...
Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu
YEREL HABERLER Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu
Atatürk Kent Park'ta mayıs eğlencesi
YEREL HABERLER Atatürk Kent Park'ta mayıs eğlencesi
Devrilen motosikletteki kasksız sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen motosikletteki kasksız sürücü öldü
Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi
YEREL HABERLER Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi
MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor
YEREL HABERLER MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor
Başkan Öner: "Suriyeli mülteciler konusu, tarihi sorumluluğumuzdur"
YEREL HABERLER Başkan Öner: "Suriyeli mülteciler konusu, tarihi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.