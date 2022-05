Yurtdışından gelen öğrenciler Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Avrupa Birliği Projeleri Erasmus+ Programı Okullar arası Değişim Ortaklıkları (KA 229) faaliyeti çerçevesinde yurtdışından Manisa’ya gelen öğrencileri ağırlayarak bilgiler verdi.

Avrupa Birliği Projeleri Erasmus+ Programı Okullar arası Değişim Ortaklıkları (KA 229) faaliyeti çerçevesinde "Antik Çağlardan Günümüze Demokrasi Yolculuğu" adlı projenin bir sonraki etabı çerçevesinde Manisa’ya gelen Litvanya, İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan öğretmen ve öğrenciler Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek Yönet Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’tan bilgi aldı.

Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mutlu Karakaş’ın sunumuyla başlayan programda Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap heyete başta Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü ve Manisa Mesir Macunu olmak üzere kente özgü ürün ve sembollerden oluşan hediyeler verdi.

Başkan Özkasap, yürütülen proje ile ilgili olarak “İnanıyoruz ki etkinliğiniz, tarihi, geleneksel ve kültürel farklılıklarımızın insanlığın ortak zenginliği olduğunun daha iyi anlaşılmasına, demokrasi ve çağdaşlık gibi ortak değerlerimizin ise sürekli gelişerek kökleşmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap konuşmasında, Manisa Ticaret Borsasının faaliyet alanıyla ilgili bilgiler verdi. Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesiyle her zaman gurur duyduklarını ve başarılı projelerin içinde yer alan okulu her daim desteklediklerini ifade eden başkan Özkasap Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencilerinin AB Projelerinde yer almasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Heyet adına konuşan Litvanyalı Proje Öğretmenlerinden Birüte Sinkevicine misafirperverlikleri için Manisa Ticaret Borsasına teşekkür etti. Yürütülen projenin dünya demokrasisi adına çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Sinkevicine, “Bu proje sayesinde düzenlenen etkinliklerde her ortak ülke demokrasi ile ilgili hazırladıkları sunum ve videoları paylaştı, kültürel ve sosyal aktiviteler ile kültürler arası diyaloglar kuruldu. Umarım bu diyaloglar sonsuza kadar devam edecek” diye konuştu.

Etkinlikte söz alan İspanyol öğrenci Carmen Gonzales Palomares ise proje içinde yer alan tüm öğrenciler adına Manisa Ticaret Borsasına teşekkür etti. Projenin antik çağlardan bugüne bir zaman tüneli niteliğinde olduğunu kaydeden Palomares Manisa gibi önemli bir kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Proje öğrencilerinden Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Öğrencisi Liva Nur Ergin ise Litvanya İspanya ve Yunanistan’da gerçekleştirilen proje etabının Türkiye ve Manisa ile devam ettiğini son etabın ise İtalya’da tamamlanacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekilmesi ve üzüm şırası ikramı ile tamamlanan program sonrasında AB Projesi Öğretmen ve Öğrenci heyetine tarihi Yeni Han’da kentin bir diğer simgesi olan Manisa Kebabı ikram edildi.

Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı, Meclis Üyesi Serkan Tok ve Disiplin Kurulu Üyesi Kenan Unat hazır bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.