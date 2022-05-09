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‘Kalemle Kağıdın Düeti’ 3. kez açıldı

İHA

‘Kalemle Kağıdın Düeti’ 3. kez açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültürsanat etkinlikleri çerçevesinde Engelliler Haftası’na özel olarak ‘Kalemle Kağıdın Düeti 3’ isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı.
Engelliler Haftası’na özel olarak düzenlenen ‘Kalemle Kağıdın Düeti 3’ isimli resim sergisi, Fatih Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş, engelli dernekleri yöneticileri katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından eserleri tek tek inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ressam Ramazan Göktaş’tan eserler hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan eserlerin 13 Mayıs’a kadar sanatseverlerin beğenisine açık kalacağını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Ressam Göktaş’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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